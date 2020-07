L’Atalanta ribalta il Parma al Tardini (Di martedì 28 luglio 2020) Nonostante la classifica tranquilla e con nulla da chiedere in più a questa stagione, il Parma da comunque filo da torcere alla Dea. I crociati dominano il primo tempo e vanno meritata mente in vantaggio, ma l’Atalanta ribalta il risultato nella ripresa. Protagoniste le magie di Malinovskyi e Gomez. Ora i bergamaschi sono momentaneamente secondi, aspettando l’Inter. I nerazzurri ospitano questa sera il Napoli. Gli uomini di Gasperini hanno mostrato oggi come la qualità possa risolvere le partite, quando la stanchezza si fa sentire. Le formazioni Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Alves, Gagliolo (83′ Iacoponi); Kucka, Kurtic, Barillà (83′ Pezzella); Kulusevski, Caprari (79′ Siligardi), Gervinho (66′ Karamoh). All. D’Aversa ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; ... Leggi su sport.periodicodaily

