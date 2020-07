L’Atalanta non molla mai, Parma ribaltato da Malinovskyi e Gomez: il sogno secondo posto continua (Di martedì 28 luglio 2020) Un primo tempo pessimo, seguito da una ripresa perfetta, utile per ribaltare il Parma e portare a casa i tre punti. L’Atalanta non muore mai, la formazione di Gasperini recupera l’ennesima situazione di svantaggio e la trasforma in oro, come accaduto molte volte in questo campionato. Alessandro Sabattini/Getty ImagesCon il risultato maturato oggi al Tardini, sono 26 i punti recuperati in rimonta in questo campionato che, sommati a quelli conquistati dal 2016/2017 a oggi, portano il totale alla clamorosa cifra di 78 punti ottenuti da punteggio di svantaggio. Ennesimo record di un’Atalanta sempre più big della nostra Serie A, come dimostrano anche i 98 gol segnati in campionato, a meno due da quota 100. Un bottino arrivato per un quinto da giocatori subentrati, ennesimo primato raggiunto grazie all’acuto ... Leggi su sportfair

