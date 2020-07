L’astronauta dell’ESA Thomas Pesquet sarà il primo europeo a raggiungere la Stazione Spaziale con la capsula Dragon: nella primavera 2021 la missione Alpha (Di martedì 28 luglio 2020) L’astronauta dell’ESA Thomas Pesquet è stato ufficialmente assegnato al secondo volo operativo della navetta Spaziale per equipaggio di SpaceX, la Crew Dragon, che partirà nella primavera 2021 da Cape Canaveral, Stati Uniti d’America, con destinazione la Stazione Spaziale Internazionale. “Sono eccitato di essere il primo europeo a volare sulla nuova generazione di navicelle spaziali americane”, afferma Thomas. “Sarà interessantissimo per me compararlo con il mio primo volo come pilota della Soyuz, e di portare questa esperienza alla mia squadra”. “La navetta ... Leggi su meteoweb.eu

