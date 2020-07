L’arte che salva la vita sulla scena di Gianrico Tedeschi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Se ne è andato, con la discrezione e il riguardo di sempre, uno degli ultimi grandi attori. E noi spettatori possiamo immaginarci un ultimo, consapevole guizzo di quelli occhi insieme furbi e generosi. Gianrico Tedeschi è morto lunedì, nel suo «buen retiro» sul lago d’Orta dove da anni si era ritirato con la famiglia, e dove l’aprile scorso aveva festeggiato il suo centesimo compleanno. Un attore eccellente e poliedrico, ed un uomo straordinario. La scelta artistica e quelle della sua … Continua L'articolo L’arte che salva la vita sulla scena di Gianrico Tedeschi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

