L’Aria che tira Estate, insulto fuorionda durante l’intervento di Velardi: «Testa di cazz0!» (Di martedì 28 luglio 2020) L'Aria che tira Estate, Claudio Velardi “Testa di cazz0!“. L’insulto è risuonato stamane – forte e chiaro – su La7, a L’Aria Che tira Estate. A pronunciarlo, una voce maschile fuori campo, levatasi durante l’intervento del giornalista Claudio Velardi, che in collegamento parlava di sostegno al Mes e tagli alla sanità. Mentre l’opinionista esponeva le proprie tesi, qualcuno – non inquadrato – si è lasciato andare ad una considerazione fin troppo eloquente: “Testa di cazzo! Digli che è una Testa di cazzo, per favore…“. L’improperio, sentitosi distintamente in diretta, non ... Leggi su davidemaggio

borghi_claudio : I miei interventi stamani a 'l'aria che tira' - LegaSalvini : Forse i primi fondi da parte dell'Europa arriveranno nella seconda parte del 2021. E prima? Cosa diamo alle nostre… - Letargo6 : 1-: ragazza di 31 anni al volante della sua renault mentre girava sulla piazzola che l'avrebbe dovuta portare alla… - louehappjness : RT @canyonfools: bho per me questa cosa delle 24 ore non vuol dire niente e vi state facendo troppi castelli in aria ricordatevi che esiste… - LeBoudoirDesDi3 : Io ballo: una mano palpa il mio busto, una mano falsamente distratta e stordita, che ha l'aria di non pensarci ma c… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Aria che Fontana: “Non mi dimetto. Ho agito in emergenza e la Regione non ha pagato” Rep