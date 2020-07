L’Aria che tira Estate, insulto fuorionda durante l’intervento di Velardi: «Testa di cazz0!» (Di martedì 28 luglio 2020) L'Aria che tira Estate, Claudio Velardi “Testa di cazz0!“. L’insulto è risuonato stamane – forte e chiaro – su La7, a L’Aria Che tira Estate. A pronunciarlo, una voce maschile fuori campo, levatasi durante l’intervento del giornalista Claudio Velardi, che in collegamento parlava di sostegno al Mes e tagli alla sanità. Mentre l’opinionista esponeva le proprie tesi, qualcuno – non inquadrato – si è lasciato andare ad una considerazione fin troppo eloquente: “Testa di cazzo! Digli che è una Testa di cazzo, per favore…“. L’improperio, sentitosi distintamente in diretta, non ... Leggi su davidemaggio

