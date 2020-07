La vera storia dei banchi con le rotelle che costerebbero 300 euro, ma su internet si trovano a 30 euro (Di martedì 28 luglio 2020) No alla Cina, ma sì alla Cina se c’è da attaccare il governo. La capriola dei quotidiani sovranisti è arrivata (anche) sulla questione dei banchi con rotelle che dovrebbero arrivare nelle scuole italiane prima dell’inizio dell’anno scolastico. Il Giornale e La Verità, nei giorni scorsi, hanno pubblicato la loro ‘inchiesta’, basata su una ricerca su Alibaba (il portale di e-commerce cinese più famoso al mondo): quelle sedute monoposto, simili a quelle mostrate da Lucia Azzolina a In Onda (e non solo), si trovano in vendita al prezzo di 30 euro. Secondo la narrazione dei due quotidiani, il governo invece pagherà 300 euro per ogni prodotto. Ma non è così: il prezzo sarà ... Leggi su giornalettismo

