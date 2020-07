La tv di Suning proietta Messi sul Duomo e i social si scatenano, ma ecco tutta la verità [FOTO] (Di martedì 28 luglio 2020) Alla tv di Suning piace divertirsi. Se il padre di uno dei calciatori più forti al mondo compra casa a Milano, e la notizia di un possibile accostamento all’Inter inizia a farsi insistente, quale migliore occasione per cavalcare l’onda? E’ questo il motivo principale dell’ultima trovata pubblicitaria della televisione del colosso mondiale a capo del club nerazzurro. La PPTV, network televisivo cinese di proprietà, di Suning ha infatti proiettato l’ombra di Leo Messi, in un’esultanza di spalle, sulla facciata del Duomo di Milano, per presentare la sfida di questa sera tra la squadra di Conte e il Napoli. Questa iniziativa non può non aver suscitato, per l’ennesima volta, le reazioni più disparate dei tifosi nerazzurri. Sui ... Leggi su calcioweb.eu

