La storia dei due nonni di Taiwan che hanno conquistano Instagram posando con capi vintage (Di martedì 28 luglio 2020) Per 70 anni, l’83enne Hsu Hsiu-e e il marito Chang Wan-ji, hanno lavorato nella loro lavanderia a Taichung City a Taiwan. La loro “laundrette”, che ricorda quelle super fotogeniche degli anni 80′ e 90′, è diventata famosa nel corso delle ultime due settimane quando il loro profilo Instagram li ha resi delle vere e proprie star del web Recentemente, infatti, il loro nipote Reef Chang li ha convinti a posare indossando i centinaia di capi abbandonati dai clienti nella loro lavanderia nel corso degli anni. In realtà, l’intento non era quello di rendere i due modelli famosi ma semplicemente di aiutarli a combattere la noia e tenergli compagnia con un’iniziativa divertente. Poco dopo la pubblicazione del loro primo post, però, l’account ... Leggi su giornalettismo

borghi_claudio : Mille pagine di cose pruriginose ma di cui fatico a capire il danno e il rilievo penale (la regione Lombardia non h… - StefanoFeltri : E se un presidente di regione cerca di pagare l’azienda della moglie con i soldi di un suo misterioso trust da 5 mi… - OptaPaolo : 9 - La #Juventus si laurea Campione d'Italia per la nona stagione consecutiva, striscia record nella storia dei cin… - MoniShantiRani : RT @mariansia___: Chi si meraviglia dei fatti di Piacenza forse non conosce a fondo la storia di Serena Mollicone. Serena, una ragazza trab… - laurapetrarca2 : RT @mariansia___: Chi si meraviglia dei fatti di Piacenza forse non conosce a fondo la storia di Serena Mollicone. Serena, una ragazza trab… -

Ultime Notizie dalla rete : storia dei Fca What's Behind, arte e storia dell'auto si incontrano La Repubblica Corneliani, Landini: «La vostra lotta è un modello»

Il leader della Cgil ringrazia le operaie Corneliani e la Filctem: «Sono orgoglioso, avete messo tutti voi stessi per i diritti» MANTOVA. «Grazie a nome di tutta la Cgil per la vostra battaglia, è un ...

AdMed 2000 con Tosca, Giordano Bruno Guerri, Pino Petruzzelli e Branko Galoic

ANCONA - Tosca, Giordano Bruno Guerri, Pino Petruzzelli e Branko Galoic sono i protagonisti di AdMed2020. Quattro spettacoli alla corte della Mole all’insegna della qualità e del talento degli artisti ...

Il leader della Cgil ringrazia le operaie Corneliani e la Filctem: «Sono orgoglioso, avete messo tutti voi stessi per i diritti» MANTOVA. «Grazie a nome di tutta la Cgil per la vostra battaglia, è un ...ANCONA - Tosca, Giordano Bruno Guerri, Pino Petruzzelli e Branko Galoic sono i protagonisti di AdMed2020. Quattro spettacoli alla corte della Mole all’insegna della qualità e del talento degli artisti ...