La scuola apre a settembre grazie alle aziende straniere: garantiranno la fornitura di monobanchi (Di martedì 28 luglio 2020) Il Governo è certo di poter riaprire le scuole il 14 settembre perché a produrre i banchi anti-Covid ci penseranno le aziende straniere. Lo spiegano ad HuffPost fonti governative a proposito del bando lanciato per reperire i 3 milioni di arredi scolastici, gara non limitata ai confini italiani, ma europea, dunque aperta a imprese da tutto il mondo. I termini per le offerte scadono a brevissimo, il 30 luglio, con la sottoscrizione dei contratti prevista per il 7 agosto e la consegna di banchi e sedie il 31 dello stesso mese. Da Assufficio ammettono che per i nostri imprenditori si tratta di una “missione impossibile”, così si legge dalle pagine Sole 24 Ore, a causa sia dei quantitativi enormi, che dei tempi di consegna troppo stretti. La richiesta del bando in termini quantitativi ... Leggi su huffingtonpost

