L'U.S. Space Command, il comando americano per lo spazio, ha rilasciato un comunicato in cui afferma che la Russia ha condotto un test di un'arma antisatellite in orbita. Il 15 luglio dal satellite Cosmos 2543 è stato rilasciato un oggetto in prossimità di un altro satellite russo, attività ritenuta incompatibile con lo scopo dichiarato del satellite.

Nato a Mosca nel 1953, cresciuto nell'Ossezia del Nord e sbocciato a San Pietroburgo, il direttore d'orchestra Valery Gergiev è lo zar della musica. «I russi vogliono zar forti. Non siamo piccoli come ...

"Nel vuoto ti senti un eroe, ma serve testa"

"Fare base jumping non è una roulette russa". Per il friulano Marco Milanese, guida alpina di 33 anni e grande appassionato di salti nel vuoto (ne ha già fatti oltre 380), è tutta una questione di tes ...

