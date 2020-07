La rivolta al Senato: "Epidemia di stupidità, l'emergenza è finita" (Di martedì 28 luglio 2020) Riccardo Pelliccetti Scienziati e artisti radunati da Sgarbi e Siri. Bocelli: "Offeso dalla privazione di libertà" Non chiamateli negazionisti perché non lo sono. Sono pienamente consapevoli di quale sciagura sia responsabile il Covid-19, ma anche di quale minaccia sia oggi. Il convegno organizzato al Senato da Vittorio Sgarbi e dal leghista Armando Siri dal titolo «Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti», ha riunito in una tavola rotonda politici, scienziati, artisti e costituzionalisti. Ci sono dei distinguo ma su una cosa sono tutti d'accordo: lo stato di emergenza non deve essere prorogato. «Siamo stati ipnotizzati, accettando tutte le restrizioni e, quindi, quello che vorrei è che da questa riunione che teniamo oggi qui venisse fuori un manifesto della verità ... Leggi su ilgiornale

Per le Sardine, il leader della Lega Matteo Sardini e il deputato Vittorio Sgarbi sono "disonorevoli", come rendono noto attraverso un'immagine pubblicata sui social. Il casus belli, la partecipazione ...

Salvini rifiuta di mettere la mascherina a convegno sul Covid in Senato: "Non ce l'ho, non la metto" Matteo Salvini partecipa a un incontro sul coronavirus alla biblioteca del Senato e si rifiuta di i ...

