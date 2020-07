La ripartenza di Piero Chiambretti: "Ho guardato la morte negli occhi. Lavorare è una cura" (Di martedì 28 luglio 2020) Il 2020 che si è presentato a Piero Chiambretti ha avuto i contorni del drammatico. Il conduttore tv ha dovuto fare i conti con la pandemia, risultando positivo al Coronavirus insieme a sua madre che, purtroppo, non è riuscito a superare. Oggi Chiambretti riprende in mano la sua vita, lo fa con un progetto ormai rodato da anni, ma che per lui significherà una ripartenza professionale e ancor di più personale.Si tratta di Tiki Taka, la trasmissione calcistica Mediaset alla quale sarà affidata la sua conduzione dopo due annate di CR4 - La repubblica delle donne. In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni rivela le sensazioni di un'apparente ritorno alla normalità: Lavorare è una cura, una ... Leggi su blogo

TricomiF : RT @g_gabry1991: Mi trovo profondamente d'accordo con questa riflessione del grande Piero Angela. #ripartenza - Riccardo_Tim : RT @g_gabry1991: Mi trovo profondamente d'accordo con questa riflessione del grande Piero Angela. #ripartenza - 311titti : RT @g_gabry1991: Mi trovo profondamente d'accordo con questa riflessione del grande Piero Angela. #ripartenza - g_gabry1991 : Mi trovo profondamente d'accordo con questa riflessione del grande Piero Angela. #ripartenza -

Ultime Notizie dalla rete : ripartenza Piero Caputo, messaggio a Del Piero: -1 alla cena. 4 gol consecutivi, 6 dalla ripartenza Sassuolonews.net La ripartenza di Piero Chiambretti: "Ho guardato la morte negli occhi. Lavorare è una cura"

Le parole di ricordo per la madre: "C'era sempre lei dietro di me, era una donna intelligente, una poetessa, era speciale" Il 2020 che si è presentato a Piero Chiambretti ha avuto i contorni del dramm ...

Chiambretti: “A Tiki Taka vorrei Ibrahimovic. Ho guardato la morte negli occhi, non temo il flop”

Piero Chiambretti, in una lunga intervista rilasciata a Tv, sorrisi e canzoni, ha raccontato come sarà la sua edizione di Tiki Taka. Il conduttore è reduce da un durissimo periodo. Sia lui che la madr ...

Le parole di ricordo per la madre: "C'era sempre lei dietro di me, era una donna intelligente, una poetessa, era speciale" Il 2020 che si è presentato a Piero Chiambretti ha avuto i contorni del dramm ...Piero Chiambretti, in una lunga intervista rilasciata a Tv, sorrisi e canzoni, ha raccontato come sarà la sua edizione di Tiki Taka. Il conduttore è reduce da un durissimo periodo. Sia lui che la madr ...