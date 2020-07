La resistenza del cinema nella Mostra ai tempi del covid (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sul manifesto firmato da Lorenzo Mattotti ci sono due trapezisti che volteggiano – da un frammento della sigla del 2019 – un’immagine che Alberto Barbera ha definito «emblematica» per questa edizione: «Il cuore della Mostra è salvo anche se in scala ridotta. Abbiamo rinviato la sezione Sconfini, salvato Venezia classici grazie alla collaborazione con il cinema Ritrovato di Bologna, ridotto anche se di poco il numero dei film, la presenza italiana è analoga allo scorso anno e di grande qualità. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : resistenza del Le "supercorrenti" atomiche che sfidano la resistenza. Una ricerca del Cnr e Lens del Polo scientifico piananotizie.it Molise, nel deserto del sisma Bertolaso ha il suo giardino

Dei due volti di San Giuliano di Puglia, il più spaventoso è quello che vorrebbe essere bello. C’è un paese tutto nuovo, un bambino nel corpo di un gigante, tirato a lucido dopo il terremoto che l’ha ...

Il carcere del Covid, ricordando Margara

Mai come in questo momento, tornare al pensiero di Alessandro Margara può essere importante. D’altra parte, la grandezza delle persone e del loro operato, si misura proprio dalla capacità prospettica ...

