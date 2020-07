La Premier League potrebbe riproporre le partite in chiaro (Di martedì 28 luglio 2020) La Premier League potrebbe riproporre la trasmissione di partite in chiaro nelle prossime stagioni, dopo il suo successo ottenuto con la ripresa del campionato dopo il lockdown. I dirigenti delle pay TV – scrive il Telegraph – starebbero considerando accordi “ibridi” per quanto riguarda i diritti tv futuri. Dopo che gli ascolti di Sky sono … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

