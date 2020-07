La Nuova Zelanda sospende trattato di estradizione con Hong Kong (Di martedì 28 luglio 2020) La Nuova Zelanda ha sospeso il suo trattato di estradizione con Hong Kong per protestare contro una legge di sicurezza nazionale “profondamente preoccupante” che la Cina ha imposto alla città semiautonoma. Martedì il ministro degli Esteri Winston Peters ha dichiarato che “la Nuova Zelanda non può più fidarsi del fatto che il sistema giudiziario penale … Leggi su periodicodaily

La Cina ha annunciato che Hong Kong sospenderà i trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria con Canada, Australia e Regno Unito, in risposta agli atti "di intromissione in vicende interne", ...