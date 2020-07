La Nuova Padania chiede scusa dopo la ‘gaffe’ sul caso Bugliano (Di martedì 28 luglio 2020) Ammettere l’errore è sempre un bene. dopo le polemiche, e l’ironia, che ha accompagnato il nome de La Nuova Padania nella giornata di oggi, la direttrice della testata ha scritto e pubblicato un editoriale per spiegare la genesi di quell’errore e chiedere scusa ai lettori. Usa l’arma dell’ironia, annunciando un corso sulle fake news per il 32 agosto proprio nel piccolo Comune di Bugliano. Talmente piccolo da non esistere, nonostante la vasta eco che, da tempo, ha sui social. LEGGI ANCHE > Qualcuno (indovinate chi) ha creduto che il comune di Bugliano ha tolto la cittadinanza onoraria a Bocelli «Abbiamo preso un abbaglio e non ci nascondiamo. Ammettere un errore è onesto, non c’è nulla da nascondere ... Leggi su giornalettismo

fasulo_antonio : @LegaSalvini 'Non c'entriamo niente con la Nuova Padania' - clefibeleos : Lo so che dovrei ridere e basta e che stiamo parlando de La Nuova Padania (avevamo proprio bisogno di un sequel di… - STRANATTRATTORI : @NuovaPadania - FulviaFrongia : RT @LegaSalvini: ?? Specifichiamo che la Lega non c'entra nulla con il sito web denominato 'La Nuova Padania'… -