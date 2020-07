La nuova normalità: cosa desiderano lavoratori e manager (Di martedì 28 luglio 2020) Lavoro “ibrido”, metà in ufficio e metà a distanza. Maggiore flessibilità, e una rimodulazione della settimana lavorativa. Sono questi tre i desiderata principali emersi dallo studio “Resetting Normal: Defining the New Era of Work”, che The Adecco Group ha realizzato a maggio 2020 raccogliendo i pareri di 8mila persone tra impiegati, quadri e dirigenti, allo scopo di registrare i mutamenti nelle aspettative e negli atteggiamenti dopo i cambiamenti radicali generati dalla pandemia di Covid-19 nel mondo del lavoro. L’indagine è stata condotta in otto Paesi: Australia, Francia, Germania, Italia, Giappone, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, ottenendo risultati concordanti. Il modello “ibrido” rappresenta un ideale universale: l’idea di poter trascorrere metà del tempo in ufficio e metà lavorando a ... Leggi su linkiesta

valigiablu : La sfida dello smart working come nuova normalità del lavoro | @AndreaZitelli_ - VVauda13 : @fattoquotidiano Vi piace tanto la nuova normalità vero? - GueriniAlessia : RT @lastknight: RT thefool_it #DataForGood – Il nuovo aggiornamento sui cambiamenti delle abitudini digitali degli utenti del nostro partne… - BKTPGroup : #Comunicare nella nuova normalità | News and views sul marketing pubblicitario - Engage Comunicare nella nuova norm… - gsantambrogio1 : RT @gio_mavellia: @gsantambrogio1 @MassimoGiordani @g_caprotti @JUANMA26MORALES @simonepescatore @retailwatch_it @Clazzati @eleonoragraffio… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova normalità Milano Digital Fashion Week, il via con il sindaco Sala: «La moda è fondamentale» Corriere della Sera