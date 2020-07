La Milano-Sanremo cambia volto, ridotto il percorso della Classicissima: nel finale restano Cipressa e Poggio (Di martedì 28 luglio 2020) La Milano-Sanremo by Vittoria cambia il suo percorso. Sabato 8 agosto i protagonisti della Classicissima affronteranno un tracciato inedito che muoverà da Milano, il Km 0 è fissato sulla Nuova Vigevanese nel comune di Trezzano sul Naviglio, per proseguire verso la Lomellina, Alessandria, il Monferrato e le Langhe prima di affrontare la salita di Colle Nava a 70 chilometri dal traguardo di Sanremo. A Imperia si rientra nel percorso classico per affrontare la Cipressa da San Lorenzo al Mare e poco dopo il Poggio di Sanremo. DESCRIZIONE DEL percorso La Milano-Sanremo by Vittoria dopo 110 anni cambia ... Leggi su sportfair

