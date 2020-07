La luna di miele "low cost" di Beatrice ed Edoardo: "On the road nel Sud della Francia" (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo il matrimonio con l’abito riciclato, anche la luna di miele è low cost: Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi, convolati a nozze in segreto e lontano dai riflettori, sono partiti per il primo viaggio insieme da novelli sposi. La meta? Secondo un testimone, i due avrebbero scelto il sud della Francia, da percorrere on the road: il turista li ha avvistati “in una piccola macchina con le valigie posizionate sul tettuccio”. Erano felici: “Al volante c’era Edo - racconta -. Erano come una qualsiasi coppia innamorata che si sta godendo il viaggio”.Stando a quanto riportato dal Daily Mail, Edoardo e Beatrice non avrebbero programmato in anticipo il viaggio: anche la ... Leggi su huffingtonpost

