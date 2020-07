La luna di miele low cost di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi (Di martedì 28 luglio 2020) Matrimonio segreto sottotono e luna di miele low cost. È la favola controcorrente – ma non per questo meno magica – di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi. Dopo le tribolate nozze rimandate a causa di papà Andrea coinvolto nello scandalo Epstein, poi cancellate causa coronavirus e finalmente andate in scena a Windsor lo scorso 17 luglio davanti ad appena venti invitati, gli sposini, come come racconta il Mail on Sunday, sono stati avvistati da un turista in una «piccola macchina con le valige sul tettuccio» nel Sud della Francia. «È stata un’enorme sorpresa vederli», ha raccontato l’uomo. «Al volante c’era Edo. Erano come una qualsiasi coppia innamorata che si sta godendo il viaggio». Leggi su vanityfair

SabinaStar88 : e scioglie le membra e le agita, dolce amara indomabile belva. Ma a me non ape, non miele; e soffro e desidero. (Sa… - hosednikitv : @master1970mi mi piace il suo stile Master mi vestirei da sposa calze reggicalze tacchi da troia costosissimi ed i… - DarkoMpd : @P3TITCHOI Mi raccomando, la luna di miele in Italia, eh! ?? - niiic0oleee : @sof_iaiao oh mi sembra il minimo, tutta la luna di miele a guardarci film in lingua originale ?? - yoonstouch : @jingoldn ti fidanzerai con crush, andrete in luna di miele in australia, adotterete 2 bambine e vivrete per sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : luna miele La luna di miele low cost di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi Vanity Fair.it La luna di miele low cost di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi

A post shared by Maria (@beatrice.of.york) on Jul 19, 2020 at 7:58am PDT Secondo la stampa britannica Edoardo e Beatrice non pensavano di lasciare Londra tanto in fretta. Invece, dopo il royal wedding ...

I suoi palazzi hanno il colore del miele: tutte le cose da non perdere se fai un tuffo a Noto

05:04I suoi palazzi hanno il colore del miele: tutte le cose da non perdere se fai un tuffo a Noto 16:38Le note blues invadono il palco di Villa Filippina: il live show dei Quattro di Marzo 12:57Dolce ...

A post shared by Maria (@beatrice.of.york) on Jul 19, 2020 at 7:58am PDT Secondo la stampa britannica Edoardo e Beatrice non pensavano di lasciare Londra tanto in fretta. Invece, dopo il royal wedding ...05:04I suoi palazzi hanno il colore del miele: tutte le cose da non perdere se fai un tuffo a Noto 16:38Le note blues invadono il palco di Villa Filippina: il live show dei Quattro di Marzo 12:57Dolce ...