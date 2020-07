La Lazio tenta il colpo David Silva: "Lo ha richiesto Inzaghi" (Di martedì 28 luglio 2020) La Lazio sogna il secondo posto in classifica, a due giornate dal termine della Serie A 2019/20, e pensa già alla prossima stagione. Sulla lista dei desideri del club biancoceleste spunta il nome di David Silva, svincolatosi dal Manchester City. L'esterno spagnolo classe '86 sembrava ormai destinato all'approdo a Dubai, ma il blitz del direttore sportivo Igli Tare potrebbe aver mescolato le carte in tavola e reso più incerto il suo destino. Silva, infatti, è un'esplicita richiesta... Leggi su 90min

La Lazio vuole il secondo posto. Per il prestigio, per confermare quanto di bello e buono fatto da settembre fino a marzo (quando è entrata in scena l’emergenza sanitaria), ma anche e soprattutto per ...

Secondo “AS” la Lazio sarebbe prossima a trovare l’accordo con David Silva, calciatore in procinto di svincolarsi dal Manchester City. David Silva concluderà la Champions di agosto coi Citizens per po ...

