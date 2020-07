La Juventus punta alla Champions League (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo aver vinto il suo nono Scudetto consecutivo in seguito alla vittoria contro la Sampdoria, la Juventus ha in parte cancellato l’onta per la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli e ha anche recuperato la fiducia necessaria ad affrontare i prossimi impegni. Con la Final Eight di Champions League dietro l’angolo e tutto il prestigio che conseguirebbe da un’eventuale vittoria di questo trofeo così importante, la truppa allenata da Maurizio Sarri si concentra adesso sullo scontro con l’Olympique di Lione. Il match di ritorno degli ottavi di Champions League è l’occasione per i bianconeri di ribaltare lo svantaggio accumulato nella partita di andata, quando la squadra di Rudi Garcia si è imposta per 1-0 con un ... Leggi su laprimapagina

