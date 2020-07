La IndyCar perde Portland e Laguna Seca, ma raddoppia tutto il resto (Di martedì 28 luglio 2020) Anche in IndyCar, come in Formula 1 e in qualsiasi altro campionato si lotta con i calendari. Si cerca cioè di inserire gare nei fine settimane disponibili cercando al contempo di ovviare agli ... Leggi su gazzetta

Al contempo la Indy ha contrattaccato varando un nuovo calendario , dove molti degli eventi già programmati raddoppiano, diventando in pratica dei doubleheader. Si comincia fra due settimane sul tracc ...

IndyCar: Newgarden non sbaglia in gara 2 in Iowa

Successo di prepotenza per Josef Newgarden nella seconda gara del weekend IndyCar in Iowa. Sulla pista di Newton, un corto ma velocissimo ovale che mette a dura prova il fisico e la meccanica, il camp ...

