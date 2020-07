La Guardia Costiera libica uccide due migranti, lo sdegno democratico: 'Chiudere subito i rapporti con la Libia' (Di martedì 28 luglio 2020) "Due migranti sudanesi sono stati uccisi dopo essere stati riportati a terra dalla Guardia Costiera libica" denuncia Massimiliano Smeriglio eurodeputato indipendente eletto nelle liste del Pd: "Noi ... Leggi su globalist

