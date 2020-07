La guardia costiera libica ha ucciso due migranti e ne ha feriti altri tre, dice l’OIM (Di martedì 28 luglio 2020) L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha scritto in un comunicato che nella notte fra il 27 e il 28 luglio a Khums, a est di Tripoli, due migranti sudanesi sono stati uccisi e altri tre sono stati feriti dalla Leggi su ilpost

