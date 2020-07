La guardia costiera libica apre il fuoco sui migranti riportati a terra: due morti e tre feriti (Di martedì 28 luglio 2020) Due migranti sudanesi sono stati uccisi, e altri tre feriti, in una sparatoria avvenuta la scorsa notte a Khums, est di Tripoli, durante le operazioni di sbarco. I migranti erano stati intercettati in mare e riportati a terra dalla guardia costiera libica. Lo rende noto un comunicato dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Il personale dell’Oim presente sul posto ha riferito che le autorità locali hanno iniziato a sparare nel momento in cui alcuni migranti, scesi da poco a terra, avevano cercato di darsi alla fuga. I tre migranti feriti sono stati portati in ospedali della zona, mentre la maggior parte dei sopravvissuti all’incidente è ... Leggi su linkiesta

