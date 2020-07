La guardia costiera libica apre il fuoco su un gruppo di migranti a Tripoli durante lo sbarco. Oim: «La Libia non è un porto sicuro» (Di martedì 28 luglio 2020) «La Libia non è un porto sicuro». A ribadirlo con forza è l’Organizzazione Internazionale per le migrazioni (Oim) dopo che due sudanesi sono stati uccisi, e altri cinque feriti, in una sparatoria avvenuta la scorsa notte a Khums, a est di Tripoli. I migranti erano stati intercettati dalla guardia costiera libica in mare aperto e ricondotti in Libia, per poi rimanere uccisi durante le operazioni di sbarco. «Le autorità locali – scrive l’Oim – hanno iniziato a sparare nel momento in cui alcuni migranti, scesi da poco a terra, avevano cercato di darsi alla fuga». I feriti sono stati trasferiti nei centri di detenzione ... Leggi su open.online

