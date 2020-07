La disobbedienza incivile di Salvini sulle mascherine (Di martedì 28 luglio 2020) Salvini alla biblioteca del Senato il 27 luglio (foto da video Agenzia Dire)Diciamo che ieri, al convegno dei negazionisti o quasi tali organizzato da Vittorio Sgarbi e Armando Siri (ve lo ricordate?), Matteo Salvini nuotava nella sua acqua sporca. Per cui quel rifiuto che infrange ogni regola – non ha voluto indossare la mascherina in un luogo chiuso e affollato, un luogo simbolico per giunta come la biblioteca del Senato di piazza della Minerva a Roma, nonostante fosse stato invitato da un commesso – va visto anche in prospettiva di giornata. Aveva bisogno di spostare l’attenzione dal “caso camici” di Attilio Fontana, che nonostante la quasi contemporanea autodifesa in Consiglio regionale lombardo continua a incastrarsi da solo in una brutta storia che incrocia paradisi fiscali, zelanti cognati in cerca di affari e ... Leggi su wired

SimoneCosimi : Brava @mariannaaprile: non usiamo a sproposito la definizione “disobbedienza civile” per la mascherina rifiutata da… - vivranda : RT @leftiscooler: A #InOnda Marianna Aprile chiama disobbedienza incivile quella di Salvini di non andare con la mascherina in Senato, dice… - laura_lavespa : RT @SimoneCosimi: Brava @mariannaaprile: non usiamo a sproposito la definizione “disobbedienza civile” per la mascherina rifiutata da #Salv… - homoeopathicus : RT @leftiscooler: A #InOnda Marianna Aprile chiama disobbedienza incivile quella di Salvini di non andare con la mascherina in Senato, dice… - solounastella : RT @SimoneCosimi: Brava @mariannaaprile: non usiamo a sproposito la definizione “disobbedienza civile” per la mascherina rifiutata da #Salv… -

