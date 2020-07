La crisi libica nell’estate del 2020 (Di martedì 28 luglio 2020) La destituzione violenta, nel 2011, in una fase di estrema crisi economica per l’Italia, quasi ai bordi del default, del leader di Tripoli e di tutta la Libia Muammar al Minyar El Gheddafi è stata la palese pietra tombale della politica estera italiana. E anche dei suoi Servizi, costretti a fare i soli interessi di chi voleva distruggere i nostri. Gli Usa, per primi, volevano chiudere la loro collana di perle delle “primavere arabe”, iniziate nella vicina Tunisia, piccolo Paese adatto per esperimenti, come dicevano peraltro le carte del Foreign Office nel 1901, riguardanti la Russia, “paese adatto per esperimenti socialisti”. Gli Usa leggono la politica estera secondo i loro criteri interni e autoreferenziali, inutile lo sforzo di chiedergli una visione più ampia. La Francia, poi, voleva prendersi la Libia, certo, ma ... Leggi su ildenaro

