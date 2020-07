La competizione dell’università italiane per accaparrarsi le matricole nell’era Covid con sconti sulle tasse e gadget (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 luglio) Fondi, tanti fondi per l’Università italiana che deve ripartire – e riaprire – dopo la serrata imposta dal Coronavirus. Il decreto Rilancio, convertito in legge lo scorso 20 luglio, racchiude un pacchetto di aiuti economici agli atenei: 173 milioni, di cui 8 destinati ad Accademie e Conservatori, che serviranno ad abbassare le tasse universitarie e a rimpinguare le borse di studio, e 112 milioni, di cui 50 già stanziati nel decreto Cura Italia, che andranno al sostegno economico di università, Afam – Alta formazione artistica, musicale e coreutica – ed enti di ricerca. Per il settore della formazione e della ricerca che, negli ultimi anni, ha subito più tagli che investimenti, c’è però una clausola di salvaguardia: a novembre 2020 il ministero ... Leggi su open.online

SIENANEWS : Un team dell'Ateneo senese coordinato dal professor Pierangelo Isernia ha ottenuto il finanziamento europeo nell'am… - SienaFree : Horizon 2020, team dell'Università di Siena vince la competizione con due progetti di ricerca internazionali - ferropausini : Quanto è brutta la competizione nel campo dell'università -

Ultime Notizie dalla rete : competizione dell’università Vaccino Coronavirus, Usa: Russia vuole rubare le nostre ricerche Corriere della Sera