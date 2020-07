Kitikaka – Un monumento in piazza San Carlo per Stefano Tallia: la sua eroica serata alla ricerca di un tifoso bianconero (Di martedì 28 luglio 2020) Segnatevi questo nome: Stefano Tallia. È l’eroe televisivo del campionato di calcio 2019-2020. Dimenticatevi Paolo Brosio davanti al Palazzo di Giustizia di Milano mentre riceve le “sollecitazioni” di Emilio Fede. A confronto Peter Arnett sotto i missili americani a Baghdad è un poppante. Tallia è in collegamento con la Domenica Sportiva da piazza San Carlo a Torino. Jacopo “Cary Grant” Volpi lo introduce con fare felpato e allo stesso tempo piuttosto guardingo. “Tallia ci racconterà i festeggiamenti dei tifosi juventini in piazza”. Ma dietro a Tallia c’è il vuoto. Non qualche sparuto gruppetto di tifosi. Non una coppia di invasati con la maglietta stretta in vita di ... Leggi su ilfattoquotidiano

