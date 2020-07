Katiuscia: “Ero un po’ la Chiara Ferragni degli anni ’70” (Di martedì 28 luglio 2020) Caterina Piretti oggi ha 63 anni e forse a molti il suo nome di battesimo non dice granché. Katiuscia, la regina 15enne dei fotoromanzi invece sì. Icona degli anni ’70, si è raccontata ad Alessandra Menzani per Libero. “Guadagnavo veramente un sacco di soldi. Eravamo, in fin dei conti, i personaggi famosi pop. Prendevamo tanto e facevamo guadagnare tanto”. Non si tira indietro quando viene paragonata alla “Chiara Ferragni dell’epoca”: “In effetti… C’ero solo io famosa, avevo 15 anni. Le ragazzine si rifacevano al mio modo di essere. Non ero la più bella, ero trasgressiva ma non ero bambocciona”. Caterina racconta anche della droga e di come abbia deciso di smettere grazie ... Leggi su ilfattoquotidiano

