Juventus, Zola: “Ben fatto Sarri. Ronaldo? Così testardo che sembra sardo” (Di martedì 28 luglio 2020) Gianfranco Zola, collaboratore di Maurizio Sarri al Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita Cagliari-Juventus, in programma mercoledì 29 luglio. “Faccio le congratulazioni a Maurizio e al suo gruppo di lavoro per lo Scudetto, perché quest’anno la competizione è stata elevata. Well done dicono in inglese, ben fatto” ha esordito Zola, prima di parlare di Cagliari-Juventus. “Per la partita, i giochi sono fatti ma il Cagliari vuole sempre fare una buona figura contro la Juve, la Juve è la Juve e vuole vincere sempre, ci sono le condizioni per una buona gara” ha detto Zola. L’ex collaboratore di Sarri ha poi parlato anche del fuoriclasse portoghese: “Mi ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Juventus, le parole dell'ex collaboratore di #Sarri Gianfranco #Zola #calcio #SerieA - piepud1 : @_Morik92_ Io, tifoso del Parma, posso dirti che mi sono esaltato altrettanto solo per @TinoasprillaH, Zola e… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Zola Juventus, Zola: "Ben fatto Sarri. Ronaldo? Così testardo che sembra sardo" Sportface.it Luca Gagliano, il quarto algherese che sale sul palcoscenico della A

Precedenti illustri giocatori del calibro di Gianfranco Zola e Gianfranco Matteoli ... Prima di lui intanto Antonello Cuccureddu, pluricampione d’Italia con la Juventus. Quindi Bruno Caneo, che negli ...

La Brexit della Premier League apre le porte alla Serie A

La Brexit va nel pallone. In senso letterale: l'addio della Gran Bretagna all'Unione Europea si abbatterà come un ciclone anche sul mondo del calcio. Con la de-industrializzazione del paese, il calcio ...

Precedenti illustri giocatori del calibro di Gianfranco Zola e Gianfranco Matteoli ... Prima di lui intanto Antonello Cuccureddu, pluricampione d’Italia con la Juventus. Quindi Bruno Caneo, che negli ...La Brexit va nel pallone. In senso letterale: l'addio della Gran Bretagna all'Unione Europea si abbatterà come un ciclone anche sul mondo del calcio. Con la de-industrializzazione del paese, il calcio ...