Juventus, Van Basten non risparmia De Ligt: “non è migliorato in Italia, avrebbe fatto meglio ad andare altrove” (Di martedì 28 luglio 2020) Uno scudetto in tasca, vinto aritmeticamente domenica contro la Sampdoria, che non gli ha permesso di evitare le critiche e le ‘bastonate’ di Marco Van Basten. Non proprio parole al miele quelle dell’ex Milan all’indirizzo di Matthijs De Ligt, laureatosi campione d’Italia con la Juventus al suo primo anno in Italia. Una stagione tutt’altro che brillante però stando alle parole del Cigno di Utrecht, che non ha risparmiato il connazionale ai microfoni di Ziggo Sport: “non penso sia migliorato rispetto alla scorsa stagione all’Ajax. E’ stato sfortunato a non avere al suo fianco Chiellini, Bonucci fa le sue cose ma non guida la difesa e non indica a Matthijs quello che dovrebbe fare. Credo che ... Leggi su sportfair

