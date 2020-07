Juventus, Van Basten boccia De Ligt: “Nessun miglioramento in Serie A, l’assenza di Chiellini…” (Di martedì 28 luglio 2020) Stagione ricca di alti e bassi per Matthijs De Ligt.Approdato in bianconero lo scorso luglio, Matthijs De Ligt, ha finalmente conquistato il primo trofeo con la Juventus dopo il primo periodo di adattamento alla Serie A che tanto aveva fatto discutere la piazza bianconera. L'ex Ajax, complici gli infortuni di Chiellini e Demiral, per buona parte della stagione è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare in squadra maturando inoltre ben 4 gol in 29 presenze. Un bottino che tuttavia sembra non aver impressionato affatto l'ex campione del Milan Marco Van Basten, espressosi con parole dure sul primo anno in Italia del centrale olandese, durante un'intervista concessa ai microfoni di "Ziggo Sport". "Non penso sia migliorato rispetto alla scorsa stagione all'Ajax. E' stato sfortunato a non avere al ... Leggi su mediagol

