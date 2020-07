Juventus, Sarri: «Una storia di sport è diversa perché ha il titolo alla fine» – FOTO (Di martedì 28 luglio 2020) Le parole di Maurizio Sarri alla Mr Consulting, una agenzia che lo rappresenta Con la vittoria contro la Sampdoria, la Juventus ha conquistato matematicamente il suo nono scudetto di fila. Tricolore che è anche il primo per Maurizio Sarri che ha trasmesso le sue emozioni con un post pubblicato da MR Consulting, un’agenzia che lo rappresenta. «Una storia di sport è diversa da ogni altra storia perché ha il titolo alla fine. Grazie a tutti» le parole di Sarri. View this post on Instagram I successi dei nostri clienti riempiono di soddisfazione anche noi. Congratulazioni Mister ... Leggi su calcionews24

RealPiccinini : Ci si innamora giustamente dei giocatori (Buffon, Del Piero, Pirlo, Tevez, Pogbà, Mandzukic, Dybala, Higuain, CR7)… - JuventusTV : Sarri: «Ho coronato un sogno» Le parole del Mister dopo la vittoria dello Scudetto ???? On demand, qui ??… - capuanogio : ???? #Juventus campione d’Italia: lo scudetto imperfetto ???? - LuanaP1989 : RT @GiAdUzZoLa90: L’account della Juventus è da 2 giorni che spamma a tutte le ore su tutti i suoi profili, in tutte le lingue, la clip di… - pbac75 : RT @ChiamarsiBomber: È anche il primo scudetto da allenatore di Maurizio #Sarri. #JuventusSampdoria #Juventus -