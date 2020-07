Juventus, ricatti alla società e violenza su altri tifosi: una condanna e 12 rinvii a giudizio per gli ultrà bianconeri (Di martedì 28 luglio 2020) L’udienza preliminare dell’inchiesta Last Banner sugli ultrà della Juventus si è chiusa oggi a Torino con una condanna, tre assoluzioni, tre patteggiamenti, dodici rinvii a giudizio e due proscioglimenti. Gli ultrà coinvolti sono accusati, a vario titolo, di estorsione ai danni della società e di violenza privata contro altri tifosi. Secondo la Procura, i “Drughi” e altri gruppi organizzata ricattavano il club presieduto da Andrea Agnelli per “ripristinare” quei vantaggi e privilegi che erano stati soppressi dopo l’indagine “Alto Piemonte”, che aveva rivelato gli interessi della ‘ndrangheta nel bagarinaggio e nella curva Scirea. Inoltre, dalle carte ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Juventus, ricatti alla società e violenza su altri tifosi: una condanna e 12 rinvii a giudizio per gli ultrà bianco… - clikservernet : Juventus, ricatti alla società e violenza su altri tifosi: una condanna e 12 rinvii a giudizio per gli ultrà bianco… - Noovyis : (Juventus, ricatti alla società e violenza su altri tifosi: una condanna e 12 rinvii a giudizio per gli ultrà bianc… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ricatti Juventus, ricatti alla società e violenza su altri tifosi: una condanna e 12 rinvii a giudizio per gli… Il Fatto Quotidiano