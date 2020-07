Juventus, perché Maurizio Sarri questo scudetto se lo merita tutto: il commento di Fabrizio Biasin (Di martedì 28 luglio 2020) Il luogo comune più minchione dell'universo pallonaro, abbonda nei Bar Sport innaffiati di vin rosso: «Al posto di Sarri lo scudetto lo avrei vinto anch' io». Codesti avvinazzati dicevano la stessa cosa di Allegri e il dramma è che in molti casi non la buttano lì «tanto per», ma ci credono davvero. Capiamoci, amici e lettori: non è così. Se per un qualsiasi motivo io e te ci ritrovassimo ad allenare i 9 volte campioni d'Italia di fila, questi non arriverebbero mai al 10° titolo, perché io e te non saremmo in grado di gestire Ronaldo e compagnia danzante, né in campo né tantomeno fuori. Bene, se dopo questo rimbrotto siete ancora convinti che non sia così, allora è probabile che la vostra sia banalissima invidia dovuta al fatto che lui ... Leggi su liberoquotidiano

juventusfc : NON SIETE ANCORA SU - Onestidal2007 : @_A_t_r_e_i_u_ @Viglianesi_S Significa che è stata consegnata alla #Juventus, ed è esposta qui a Torino (foto??sott… - TMW_radio : #Maracanà ?? Arturo #DiNapoli: 'La bravura di Sarri è stata quella di trasformarsi, di cambiare il suo modo di fare… - Robeuno1 : RT @CucchiRiccardo: Si diventa #campioniditalia anche sbagliando meno degli altri. Perché la #Juventus non è stata perfetta. E #Sarri ha fa… - blackbart6996 : #Elkann ha promesso che la Ferrari un giorno sarà come la Juventus, cioè vincerà sempre perché le altre squadre sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus perché Michel Platini: «Juventus programmata per vincere, e quest’anno la Champions...» Corriere della Sera