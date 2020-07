Juventus, nuova frecciata di Moratti: “38 scudetti? Allo Stadium si sono distratti”. E su Messi… (Di martedì 28 luglio 2020) Dal sogno Messi per l'Inter, al nono scudetto consecutivo appena vinto dalla Juventus di Maurizio Sarri.sono diversi i temi analizzati dall'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, intervenuto ai microfoni di "Radio Kiss Kiss Napoli" per soffermarsi sulla particolare stagione vissuta da tutte le squadre di Serie A a causa dell'emergenza Coronavirus. Tra i primi argomenti affrontati dall'ex numero uno meneghino, quello relativo al titolo conquistato solo qualche giorno fa dalla "Vecchia signora"."Stanno facendo molto bene. Le altre stanno provando ad avvicinarsi, adesso le inseguitrici non possono accontentarsi di arrivare secondi". Moratti lancia poi una frecciatina: "38 scudetti? Allo Stadium si sono distratti. Mi sa che ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuova Ora la Champions, poi Kulusevski, Arthur e... Quale sarà la nuova Juve? La Gazzetta dello Sport Sampdoria-Milan, Pioli: "Elogi per me? Siamo tutti dalla parte del Milan"

È un Milan sempre più proiettato verso il futuro, quello che si accinge a concludere la stagione. Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha presentato la sfida con la Sampdoria partendo dall’analisi del ...

Juve-Lione, per Dybala sarà difficilissimo. Ma Sarri ha una speranza

Una corsa contro il tempo. L'argentino vede il Lione, nonostante il problema muscolare all'adduttore sinistro. Scrive Gazzetta: "Ieri mattina Dybala, costretto a uscire al 41’ del primo tempo nella sf ...

