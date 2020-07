Juventus, l’ex Alessio: “Con Conte si vinceva con miglior attacco e miglior difesa” (Di martedì 28 luglio 2020) Angelo Alessio, vice allenatore della Juventus ai tempi di Antonio Conte, in un’intervista a Radio Sportiva ha paragonato la Juve dell’epoca con quella attuale. “La Juventus ha iniziato con noi questo ciclo di vittorie e poi lo ha proseguito con Allegri e Sarri. Questa Juve è forse un po’ più umana della nostra, che vinceva con miglior attacco e miglior difesa. Alla fine però conta sempre vincere, Sarri ci è riuscito ed è un grande merito” ha dichiarato Alessio, che sui nerazzurri di Conte ha detto: “Per gran parte del campionato l’Inter è stata l’antagonista della Juve. Nei prossimi ... Leggi su sportface

