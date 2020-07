Juventus, intesa raggiunta con Milik. Al Napoli proposto Bernardeschi (Di martedì 28 luglio 2020) Arek Milik sempre obiettivo più concreto della Juventus: il polacco avrebbe raggiunto un intesa mentre il Napoli apprezza Bernardeschi e non solo Manovre offensive per la Juventus: Paratici e la squadra dirigenziale stanno lavorando per portare Arek Milik alla corte di Maurizio Sarri per la prossima stagione. Come riporta Sky Sport, nelle ultime ore c’è stato un passo in avanti nella trattativa: infatti, sarebbe stato raggiunto un accordo verbale tra il calciatore polacco e la società bianconera per il trasferimento. C’è da parlare soltanto con il Napoli per dare il via ufficialmente alla trattativa. In casa partenopea è stato proposto il nome di Federico Bernardeschi: ... Leggi su zon

