Juventus | infortunio Dybala | ULTIMISSIME | ecco cosa trapela e quando tornerà in campo!

infortunio Dybala- Sarri incrocia le dita sperando di poter contare su Paulo Dybala in vista della sfida di Champions League contro il Lione. Elongazione al retto femorale della gamba sinistra, tempi di recupero ancora incerti. Non è escluso che l'attaccante argentino possa recuperare a tempo di record ed essere a disposizione già dalla sfida contro i francesi. trapela sostanziale ottimismo. infortunio Dybala, il giocatore non sente dolore: segnali confortanti Come riportato dalle ultime indiscrezioni, il numero 10 bianconero non avverte più dolore e resta ottimista per la sua presenza in campo in occasione della sfida di ritorno degli ottavi di finale.

