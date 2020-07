Juventus, inchiesta Last Banner: dodici ultras rinviati a giudizio, una condanna (Di martedì 28 luglio 2020) Terminata l’udienza preliminare dell’inchiesta “Last Banner”, che vedeva coinvolti una ventina di ultras bianconeri accusati a vario titolo di estorsioni ai danni della Juventus per l’ottenimento di biglietti e di violenza privata, contro altri tifosi della curva. L’udienza si è chiusa in tribunale a Torino con una condanna, tre assoluzioni, altrettanti patteggiamenti, dodici rinvii a giudizio e due proscioglimenti. Per i 12 rinviati a giudizio il processo avrà inizio il 30 settembre. La società e il management juventini, rappresentati dagli avvocati Luigi Chiappero e Maria Turco, si sono costituiti parte civile. ”Sono fiducioso nell’esito del ... Leggi su sportface

tuttosport : Ultras #Juve, una condanna e 12 rinvii a giudizio per l'inchiesta 'Last Banner' - Profilo3Marco : RT @tuttosport: Ultras #Juve, una condanna e 12 rinvii a giudizio per l'inchiesta 'Last Banner' - sportface2016 : #Juventus, inchiesta ultras: l'udienza preliminare si chiude con una condanna e dodici rinvii a giudizio #calcio… - CalcioPillole : Inchiesta #Ultras #Juventus: Con una condanna e 12 rinvii a giudizio si è conclusa, per il momento, l'inchiesta 'L… - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: Ultras #Juve, una condanna e 12 rinvii a giudizio per l'inchiesta 'Last Banner' -