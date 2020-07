Juventus, Ferrara: “I bianconeri hanno vinto perché sono abituati al successo, ma il Sarrismo non si è visto” (Di martedì 28 luglio 2020) L’ex calciatore e allenatore della Juventus Ciro Ferrara ha rilasciato un’intervista al “Corriere di Torino“, commentando il nono scudetto di fila conquistato dai bianconeri. “La Juventus ha vinto il campionato perché è abituata al successo. Oltre ad avere una squadra superiore alle altre, sa gestire determinati momenti. Non ho mai pensato che potesse vincerlo qualcun’altro lo scudetto, neanche quando la Lazio è arrivata a meno uno“. Tuttavia, Ferrara non è apparso troppo entusiasta di questo successo, probabilmente poiché si aspettava qualcosa di più a livello di gioco: “Il Sarrismo non l’ho visto, mi è sembrata la solita grande ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Juventus, le parole di Ciro #Ferrara sullo scudetto conquistato dai bianconeri - VittorioDiMart1 : RT @Djnc78: ALBO D'ORO #SerieA 1) #Juventus 38 2) #Milan 18 3) #Inter 17 ?? 4) #Buffon 12 5) #Chiellini 10 6) #Genoa 9 7) #Delpiero 8 8) #… - StefanoMontini1 : RT @Djnc78: ALBO D'ORO #SerieA 1) #Juventus 38 2) #Milan 18 3) #Inter 17 ?? 4) #Buffon 12 5) #Chiellini 10 6) #Genoa 9 7) #Delpiero 8 8) #… - gry1783 : RT @Djnc78: ALBO D'ORO #SerieA 1) #Juventus 38 2) #Milan 18 3) #Inter 17 ?? 4) #Buffon 12 5) #Chiellini 10 6) #Genoa 9 7) #Delpiero 8 8) #… - emamarro : RT @Djnc78: ALBO D'ORO #SerieA 1) #Juventus 38 2) #Milan 18 3) #Inter 17 ?? 4) #Buffon 12 5) #Chiellini 10 6) #Genoa 9 7) #Delpiero 8 8) #… -