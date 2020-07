Juventus, Cobolli Gigli: “Non stimo Sarri come persona. Ma ha vinto con merito” (Di martedì 28 luglio 2020) “Non stimo Maurizio Sarri come persona, non lo amo per i fatti di Napoli e tutte le cose che ha detto contro i bianconeri. Quando è arrivato da noi poteva fare ammenda e chiedere scusa per tutte le cose che ha osato dire. Adesso deve rimboccarsi le maniche blu e togliersi il ciucciotto dalla bocca e pensare alla Champions League”. Queste le dichiarazioni dell’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli a proposito di Maurizio Sarri, tecnico bianconero fresco di vittoria dello Scudetto. “E’ l’allenatore che ha vinto lo scudetto con merito, ma ripeto: non lo stimo per niente. Se proprio devo dire, il gioco della squadra bianconera con lui non è migliorato, ma se ... Leggi su sportface

ilnapolionline : Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus: 'La continuità è un fatto importante' -… - apetrazzuolo : JUVENTUS – L’ex presidente Cobolli Gigli: 'Dybala quest’anno con Sarri è cambiato rispetto all’anno scorso, Rabiot… - juve_magazine : JUVENTUS – L’ex presidente Cobolli Gigli: 'Dybala quest’anno con Sarri è cambiato rispetto all’anno scorso, Rabiot… -