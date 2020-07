Juve Stabia, Caserta verso l’esonero? La decisione del club campano sul futuro del tecnico (Di martedì 28 luglio 2020) Il futuro di Fabio Caserta è ancora incerto: la sua permanenza è legata ai risultati.Dalla ripresa del campionato di Serie B dopo la fine del lock-down che ha paralizzato per mesi l'Italia intera, la Juve Stabia ha subito un inaspettato e inspiegabile tracollo fisico e mentale: nelle ultime nove partite di campionato infatti, il club ha subito ben sei sconfitte e accumulato due pareggi, riuscendo ad ottenere tre punti soltanto in occasione della sfida contro il Chievo.Palermo, rebus allenatore: salgono le quotazioni di Boscaglia. Pecchia, Caserta e Italiano…La situazione della Juve Stabia in classifica è dunque diventata molto critica: la squadra gialloblù ... Leggi su mediagol

