Justine Mattera, polemica sotto l’ultimo post: “C’è chi lavora (Di martedì 28 luglio 2020) Justine Mattera inizia la giornata con energia facendo del nuoto. Arrivano i commenti invidiosi dei follower, ma la showgirl sa come rispondere Fonte foto: Getty ImagesJustine Mattera è una donna molto sportiva. Chi la conosce sa bene quanto tempo e quanta passione dedichi all’attività sportiva. Tra bicicletta, corsa e nuoto, la showgirl statunitense è davvero inarrestabile quando si tratta di sport. Come fa a 49 anni ad avere un fisico così invidiabile ed essere sempre piena di energia? Semplice: al mattino, prima di iniziare la giornata, si dedica all’attività fisica. In molti sottolineano i benefici dello sport praticato di prima mattina che può donare un suprlus di energia fisica e mentale valido per l’intera giornata. A ... Leggi su chenews

justine_mattera : Che coppia(Luca e Jane) strepitosa e che posto! Poi la loro storia è proprio da favola. Pensate che Jane era stata… - zazoomblog : Justine Mattera sospesa sull’acqua: anche il tempo si ferma per lei - #Justine #Mattera #sospesa - JumRhossDeItaly : RT @dea_channel: la dea Justine Mattera alla prova costume ???????? - Dacianberserke1 : RT @dea_channel: la dea Justine Mattera alla prova costume ???????? - abcdgcbcm : RT @dea_channel: la dea Justine Mattera alla prova costume ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Justine Mattera «Che "telaio"», Justine Mattera il lato B sembra scolpito nel marmo: «Affascinante!» UrbanPost Justine Mattera Instagram, il lato B sembra scolpito nel marmo: «Affascinante!»

Anche l’affascinante Justine Mattera ha scelto come meta delle sue vacanze l’Italia. La showgirl e la sua bella famiglia hanno deciso di trascorrere alcuni giorni di relax tra le numerose meraviglie d ...

De Blanck e Asia verso il Gf Vip Con la Lecciso al posto di Wanda

Potrebbe essere la volta buona anche per Elisabetta Gregoraci, Cristina Buccino, Flavia Vento, Justine Mattera, Enok Balotelli, il fratello del calciatore Mario Balotelli e l’attore turco idolo delle ...

Anche l’affascinante Justine Mattera ha scelto come meta delle sue vacanze l’Italia. La showgirl e la sua bella famiglia hanno deciso di trascorrere alcuni giorni di relax tra le numerose meraviglie d ...Potrebbe essere la volta buona anche per Elisabetta Gregoraci, Cristina Buccino, Flavia Vento, Justine Mattera, Enok Balotelli, il fratello del calciatore Mario Balotelli e l’attore turco idolo delle ...