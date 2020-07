Jeep | - Ibride plug-in al debutto | al volante delle Renegade e Compass 4xe - VIDEO

Jeep<br> - Ibride plug-in al debutto: al volante delle Renegade e Compass 4xe - VIDEO (Di martedì 28 luglio 2020) Per la prima volta dopo quasi ottantanni, anche la Jeep si attacca alla spina: Compass e Renegade 4xe sono le prime Suv della casa a conquistare un powertrain ibrido plug-in. Per marciare a zero emissioni in città e non solo 50 km è lautonomia dichiarata in elettrico e mantenere la capacità in off-road di sempre. La via è ormai segnata: entro il 2022, tutte le Jeep saranno elettrificate. Pure la Wrangler, sissignore. I duri hanno due cuori. Come tutte le Ibride ricaricabili, anche queste Jeep possono contare su due motori: dentro il cofano cè un quattro cilindri 1.3 turbobenzina MultiAir (da 130 cavalli per gli allestimenti Business e Limited, da 180 per S e Trailhawk) che muove le ruote anteriori. Dietro, sotto il piano di carico, ... Leggi su quattroruote

