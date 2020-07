Jack Sloane morirà in NCIS 18? Quali scenari per la sua uscita di scena (Di martedì 28 luglio 2020) NCIS 18 perderà uno dei suoi volti regolari, quello di Maria Bello che interpreta la psicologa forense Jacqueline "Jack" Sloane. Il contratto dell'attrice è in scadenza e il personaggio uscirà di scena dopo otto episodi della prossima stagione. L'annuncio è arrivato tramite Deadline che ha fatto riferimento al suo contratto triennale ormai al capolinea, ma la produzione non ha ancora parlato di questo grande cambiamento atteso in NCIS 18. Non è chiaro come la Sloane uscirà di scena: il suo legame con Gibbs, apparso a più riprese sul punto di una svolta, probabilmente non avrà l'evoluzione romantica immaginata da molti, vista la necessità di eliminare il personaggio. E in molti sono convinti che ... Leggi su optimagazine

